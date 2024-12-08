Центру военно-патриотического воспитания присвоили имя погибшего участника СВО

Центр военно-патриотического воспитания в Нижнем Новгороде назвали в честь Героя РФ Максима Настина. Ранее об этом просили его друзья, а также воспитанники Центра и лагеря «Хочу стать десантником», сообщил мэр Юрий Шалабаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии