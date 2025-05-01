Скончалась заслуженная артистка России Ирина Кострова

Известная заслуженная артистка России Ирина Кострова скончалась 1 мая в возрасте 102 лет. Об это сообщили в «Москонцерте», не раскрыв причины смерти актрисыИзвестная заслуженная артистка России Ирина Кострова скончалась 1 мая в возрасте 102 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии