Скончалась заслуженная артистка России Ирина Кострова

Известная заслуженная артистка России Ирина Кострова скончалась 1 мая в возрасте 102 лет. Об это сообщили в «Москонцерте», не раскрыв причины смерти актрисыИзвестная заслуженная артистка России Ирина Кострова скончалась 1 мая в возрасте 102 лет.