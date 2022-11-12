СМИ: ЕС и Великобритания планируют изолировать РФ на G20

Евросоюз и Великобритания планируют бойкотировать выступления российской делегации на саммите G20. Источники The Daily Telegraph в дипломатических кругах утверждают, что Брюссель и Лондон намерены также добиваться изоляции Москвы на этом форуме.
Евросоюз и Великобритания планируют бойкотировать выступления российской делегации на саммите G20. Источники The Daily Telegraph в дипломатических кругах утверждают, что Брюссель и Лондон намерены также добиваться изоляции Москвы на этом форуме.
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