Журнал «Профиль»

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СМИ: ЕС и Великобритания планируют изолировать РФ на G20

СМИ: ЕС и Великобритания планируют изолировать РФ на G20

Евросоюз и Великобритания планируют бойкотировать выступления российской делегации на саммите G20. Источники The Daily Telegraph в дипломатических кругах утверждают, что Брюссель и Лондон намерены также добиваться изоляции Москвы на этом форуме.

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