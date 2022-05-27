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Массовый ребрендинг в украинских магазинах

Массовый ребрендинг в украинских магазинах

Массовый ребрендинг в украинских магазинах: «Антироссийские» сосиски, «Антироссийский» сыр, колбаса «Смерть москалям»,  лимонад «Чернобаевка», паляница.

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