Массовый ребрендинг в украинских магазинах: «Антироссийские» сосиски, «Антироссийский» сыр, колбаса «Смерть москалям», лимонад «Чернобаевка», паляница.
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