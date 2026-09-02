Овчинский: по реновации в Бирюлеве Восточном возводят двухсекционный дом

В районе Бирюлево Восточное Южного административного округа столицы строят дом на 208 квартир. По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислава Овчинского, новостройку возводят в рамках реализации программы реновации.