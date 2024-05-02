Detki.Guru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Detki.Guru

60 подписчиков

Все дети Романа Абрамовича: как выглядят и чем занимаются наследники долларового миллиардера

Все дети Романа Абрамовича: как выглядят и чем занимаются наследники долларового миллиардера

Роман Абрамович стал не только неимоверно богатым человеком, но и многодетным отцом. Мало кто знает, что у 57-летнего мультимиллиардера аж семеро детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх