Стоматолог Апресян рекомендовал контролировать сухость во рту для сохранения здоровья зубов после 60 лет

Сохранение здоровья зубов в пожилом возрасте требует регулярного ухода и наблюдения у стоматолога. Профессор Самвел Апресян, главный врач Центра цифровой стоматологии МАРТИ и директор Института цифровой стоматологии, поделился с Life.
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