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Стоматолог Апресян рекомендовал контролировать сухость во рту для сохранения здоровья зубов после 60 лет

Стоматолог Апресян рекомендовал контролировать сухость во рту для сохранения здоровья зубов после 60 лет

Сохранение здоровья зубов в пожилом возрасте требует регулярного ухода и наблюдения у стоматолога. Профессор Самвел Апресян, главный врач Центра цифровой стоматологии МАРТИ и директор Института цифровой стоматологии, поделился с Life.

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