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Татар-информ

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В Казани пройдет Всероссийский фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие»

В Казани пройдет Всероссийский фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие»

Фото: © организаторы фестиваля С 19 по 21 марта 2025 года в Казани пройдет Всероссийский фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие», который реализуется фондом Оксаны Федоровой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, и направлен на популяризацию национального культурного наследия и поддержку юных талантов в области классической музыки.

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