Фото: © организаторы фестиваля С 19 по 21 марта 2025 года в Казани пройдет Всероссийский фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие», который реализуется фондом Оксаны Федоровой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, и направлен на популяризацию национального культурного наследия и поддержку юных талантов в области классической музыки.