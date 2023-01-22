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Сотрудники ВАИ ЮВО проводят акции по безопасности дорожного движения

Сотрудники ВАИ ЮВО проводят акции по безопасности дорожного движения

Занятия по безопасности дорожного движения проводятся в плановом режиме и направлены на поддержание высокой дорожно-транспортной дисциплины, предупреждение дорожно-транспортных происшествий при эксплуатации служебных и личных автомобилей.

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