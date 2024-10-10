В НАТО ответили на запрос Зеленского на удары вглубь России

ЛОНДОН, 10 октября, ФедералПресс. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что предоставление разрешения на использование дальнобойных ракет западного производства для ударов вглубь России не окажет решающего влияния на ход российско-украинского конфликта.
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