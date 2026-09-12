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МВД объявило в розыск бывшего главу Минкомсвязи Николая Никифорова

МВД объявило в розыск бывшего главу Минкомсвязи Николая Никифорова

МВД России объявило в розыск бывшего министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова. Информация об этом появилась в базе ведомства, пишет «Коммерсантъ».

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