По указу президента Путина в малых городах медикам повысили зарплату до 29 тысяч рублей Ирэн ОрлонскаяВ ходе пленарного заседания Форума будущих технологий, президент Российской Федерации Владимир Путин предложил правительству начать с 1 марта 2024 года пошаговое увеличение размера ежемесячных выплат для медицинских работников, занятых в малых городах, районных центрах и сельских населенных пунктах.