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Царьград

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Молодёжь Новосибирской области знакомится с востребованными профессиями в рамках профтуров

Молодёжь Новосибирской области знакомится с востребованными профессиями в рамках профтуров

Профориентационные туры зарекомендовали себя как одни из ключевых инструментов работы с молодёжью.Молодёжь Новосибирской области в рамках нацпроекта "Кадры" знакомится с реальными профессиями на предприятиях.

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