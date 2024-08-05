Президент Бангладеш распорядился освободить премьер-министра и участников протестов

ДАККА, 5 августа, ФедералПресс. Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу приказал освободить из-под домашнего ареста бывшего премьер-министра и лидера оппозиции Халеду Зию, а также выпустить из тюрьмы участников студенческих акций протеста.
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