Акулу выбросило на берег в Приморье: видео стало местной сенсацией

В Приморье недалеко от села Амгу россияне обнаружили выброшенную на берег акулу. Видео необычной находки стало достоянием общественности.
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