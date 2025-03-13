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Царьград

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Никас Сафронов: "Власти - как голуби, внизу едят с руки, вверху - гадят на головы"

Никас Сафронов: "Власти - как голуби, внизу едят с руки, вверху - гадят на головы"

Никас Сафронов – один из самых известных современных художников в России. Недавно в Сети вспомнили курьёзную историю о том, как у него брала интервью детская писательница Ирина Лукьянова.

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