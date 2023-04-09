NYT: утечка секретных бумаг США раскрыла план Украины перебросить в Бахмут элитные подразделения

Произошедшая утечка секретных документов Соединенных Штатов раскрыла план украинской стороны по переброске своих элитных подразделений на территорию расположенного в Донбассе города Бахмута (российское название — Артемовск).
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