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ТАСС

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В Красноярском крае в ДТП погибли два человека

В Красноярском крае в ДТП погибли два человека

КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. В Красноярском крае два водителя погибли в ДТП с четырьмя машинами - двумя грузовиками и двумя легковыми автомобилями - на трассе Р-255 "Сибирь" в Рыбинском округе.

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