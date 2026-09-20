В Красноярском крае в ДТП погибли два человека

КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. В Красноярском крае два водителя погибли в ДТП с четырьмя машинами - двумя грузовиками и двумя легковыми автомобилями - на трассе Р-255 "Сибирь" в Рыбинском округе.
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