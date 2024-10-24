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Китай

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Участники саммита двух берегов Тайваньского пролива по китайской культуре призвали к расширению межбереговых культурных обменов и сотрудничества

Пекин, 23 октября /Синьхуа/ -- На открывшемся в среду в Пекине 1-м саммите двух берегов Тайваньского пролива по китайской культуре представители континентальной части Китая и Тайваня подчеркнули, что соотечественники по обе стороны пролива принадлежат к общей китайской культуре, и призвали к укреплению культурных обменов и сотрудничества.

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