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Добрый Мир

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«Вот так будет и с войсками Макрона». Путин бахнул по Киеву баллистическими ракетами — «Орешник» на очереди?

«Вот так будет и с войсками Макрона». Путин бахнул по Киеву баллистическими ракетами — «Орешник» на очереди?

Автор: Иван Смирнов Президент России Владимир Путин бахнул по Киеву баллистическими ракетами, сообщили источники.

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