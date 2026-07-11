Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Telegraph: Нидерланды обвинили РФ в шпионаже за базами НАТО через камеры

Telegraph: Нидерланды обвинили РФ в шпионаже за базами НАТО через камеры

Разведывательные агентства Нидерландов обвинили «российских хакеров» в том, что те якобы следили за поставками военного оборудования Украине на территории европейских стран Североатлантического альянса через камеры.

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