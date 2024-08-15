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Петербургский дневник

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Жителей Курской области призвали воздержаться от публикаций в соцсетях

Жителей Курской области призвали воздержаться от публикаций в соцсетях

Эту информацию могут использовать для шантажа Оперативный штаб Курской области призвал местных жителей воздержаться от публикации личных данных в открытых источниках, сообщает телеграм-канал «Война с фейками».

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