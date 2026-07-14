Пользователи Telegram по всему миру потеряли доступ к коротким ссылкам t. me

Администрация доменов .me ограничила доступ к короткому адресу Telegram – t. me. В результате этого пользователи мессенджера по всему миру, начиная с вечера 13 июля, стали испытывать проблемы с получением доступа к материалам мессенджера через короткий адрес.
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