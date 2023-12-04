Семейный центр на улице Соловьиная Роща проведет мемориально-патронатную акцию

Сотрудники филиала «Берег детства» семейного центра «Согласие» 6 декабря приглашают принять участие в мемориально-патронатной акции «В память о воинах села Куркино, погибших в Великую Отечественную войну 1941-1945гг.
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