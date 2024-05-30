В Пензе установят больше дорожных знаков с ограничением скорости

Глава Пензы Александр Басенко провел встречу с представителями ресурсоснабжающих организаций, управления жилищно-коммунального хозяйства и правоохранительных органов, чтобы обсудить состояние дорожной инфраструктуры города.
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