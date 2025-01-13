13/01/25==Тела русских подводников подняли с глубины 5000 метров:

Тела русских подводников подняли с глубины 5000 метров: "Азориан" — самая секретная операция ЦРУ стоимостью $1,7 млрд В разгар холодной войны у берегов Гавайев внезапно исчезла советская подводная лодка К-129.
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