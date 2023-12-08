После стрельбы в Брянске задержали отца школьницы, главу ЧОПа и охранницу

На отца стрелявшей школьницы завели уголовное дело о небрежном хранении оружия, на директора охранной организации «Агентство Экскалибур" Сергея Поддубного и сотрудницу компании Галину Черткову - дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.