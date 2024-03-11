Умерла диктор советского телевидения Светлана Моргунова

Умерла диктор советского телевидения Светлана МоргуноваДиктор Центрального телевидения СССР, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РФ Светлана Моргунова скончалась в возрасте 84 лет, сообщил в воскресенье “Интерфаксу” её племянник, муниципальный депутат округа Таганский Илья Свиридов.
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