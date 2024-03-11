Карелия.ньюс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Карелия.ньюс

14 подписчиков

Свежие комментарии

  • Евгений Барышев
    Поздравления от всей души!!!Жительница Карели...
  • geo1804
    а посадить новые деревья - не судьба ?Стало известно, в...
  • Россиянин
    9 лет и 3 лимона штрафа, тоже неплохо будет. Минус 9 лет жизни на тюремной баланде.Браконьеры на сне...

Умерла диктор советского телевидения Светлана Моргунова

Умерла диктор советского телевидения Светлана МоргуноваДиктор Центрального телевидения СССР, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РФ Светлана Моргунова скончалась в возрасте 84 лет, сообщил в воскресенье “Интерфаксу” её племянник, муниципальный депутат округа Таганский Илья Свиридов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх