Сибиряки отстроили в тайге убежище из бревен, а с наступлением морозов решили попробовать в нем заночевать. Видео

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Aleksandr Antonov

Чтож удивительного то.? Во время войны в землянках, половина бойцов спасалась от морозов. Как рассказывал мой отец,(защитник Ленинграда, на Пулковских высотах), им очень пригодился его опыт (он родом в предуралья из северо востока Уфимского края(ныне Башкирия), утепления омшаников (это такие строения), куда на зиму убирали даданы(ульи) пчел. Строилась такая полуземлянка, сверху покрывалась бревна и или полубревнами, у все это утеплялось дерном в 2-3 слоя. И тепло и сухо, и главное снарядыи бомбы, попадая в мягкий дерн, не взрывались и маскировка была хорошая.