TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Поляков
    Живой упрёк рыбакам: Для вас это развлечение,а для неё вопрос выживания! Вам без этих рыбёшек что, жрать нечего? Оста...Рыбаки занимались...
  • Виктория Иванова
    Крохотулька такая! Но отважная!Рыбаки занимались...
  • Aleksandr Antonov
    Чтож удивительного то.? Во время войны в землянках, половина бойцов спасалась от морозов. Как рассказывал мой отец,(з...Сибиряки отстроил...

Сибиряки отстроили в тайге убежище из бревен, а с наступлением морозов решили попробовать в нем заночевать. Видео

Сибиряки отстроили в тайге убежище из бревен, а с наступлением морозов решили попробовать в нем заночевать. Видео

Два мужчины провели всё лето, чтобы обустроить в глухой части тайги примитивный домик, который можно было бы использовать в любое время года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
AA
Aleksandr Antonov
Чтож удивительного то.? Во время войны в землянках, половина бойцов спасалась от морозов. Как рассказывал мой отец,(защитник Ленинграда, на Пулковских высотах), им очень пригодился его опыт (он родом в предуралья из северо востока Уфимского края(ныне Башкирия), утепления омшаников (это такие строения), куда на зиму убирали даданы(ульи) пчел. Строилась такая полуземлянка, сверху покрывалась бревна и или полубревнами, у все это утеплялось дерном в 2-3 слоя. И тепло и сухо, и главное снарядыи бомбы, попадая в мягкий дерн, не взрывались и маскировка была хорошая.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх