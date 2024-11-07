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Царьград

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Суд наложил арест на имущество замгубернатора Тюменской области

Суд наложил арест на имущество замгубернатора Тюменской области

На имущество задержанного по обвинению во взяточничестве замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина наложили арест.

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