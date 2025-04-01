Трамп сообщил о продолжении атак по хуситам, пока не прекратятся удары по судам

Global Look Press/Mohammed Mohammed/XinHua Военные Соединенных Штатов продолжат атаковать йеменских хуситов до тех пор, пока они не не перестанут представлять угрозу свободе судоходства, заявил президент США Дональд Трамп"Выбор хуситов очевиден: прекратите стрелять по американским кораблям, и мы прекратим стрелять в вас.
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