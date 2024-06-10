«Хезболла» сбила израильский БПЛА Hermes и атаковала судно в порту Хайфы

Проиранские прокси на Ближнем Востоке продолжают вести борьбу против Израиля. Сегодня арабские интернет-ресурсы распространили кадры поражения очередного разведывательного БПЛА Hermes 900 над югом Ливана силами группировки «Хезболла».
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