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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Инфантино попросили явиться в конгресс США для проверки его связей с Трампом

Инфантино попросили явиться в конгресс США для проверки его связей с Трампом

Член Палаты представителей Конгресса США Джейми Раскин (демократ от штата Мэриленд) направил официальное письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием представить все документы, касающиеся взаимодействия организации с администрацией Дональда Трампа и его семейным бизнесом.

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