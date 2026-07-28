Инфантино попросили явиться в конгресс США для проверки его связей с Трампом

Член Палаты представителей Конгресса США Джейми Раскин (демократ от штата Мэриленд) направил официальное письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием представить все документы, касающиеся взаимодействия организации с администрацией Дональда Трампа и его семейным бизнесом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)