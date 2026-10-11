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Мареска — о ситуации вокруг «Манчестер Сити»: «Нужно научиться справляться с шумом извне»

Мареска — о ситуации вокруг «Манчестер Сити»: «Нужно научиться справляться с шумом извне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска высказался о давлении на команду на фоне разбирательства по поводу нарушений финансовых правил АПЛ.

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