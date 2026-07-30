Непал: два человека были убиты и еще 22, в том числе 13 сотрудников службы безопасности, получили ранения в районе Каптангандж Новая Хатия сельского муниципалитета Девангандж-3 округа Сунсари провинции Коси в ночные часы по местному времени 26 июля из-за межобщинных столкновений, вызванных спором из-за громкой музыки во время шествия.