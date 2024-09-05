ВТБ рассказал, как оплатит покупку “Почта банка”

ВТБ оплатит покупку “Почта банка” деньгами. “Наша общая задача - поддержать “Почту”. Мы думаем, что мы завершим сделку в 2026 году, может раньше”, - РИА Новости цитируют главу ВТБ Андрея Костина, который принял участие в Восточном экономическом форуме.