Боитесь, что мошенник запишет ваше "Да" и образец голоса? Почему они никому не нужны и что делать, если вы всё же опасаетесь.

Светлана Шушпанникова

какая то нудная статья,у меня сватью чуть не развели на деньги.когда голосом внучки ей сообщили в Мордовию .что ей срочно нужны деньги и что её смутило,так то что она.якобы она, назвала её бабулей(????),а она называет меня так,а не её,хорошо что она срочно перезвонила нам,так что вы ооооочень ошибаетесь,насмехаясь над мошенниками