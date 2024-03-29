Как обычно бывает с громкой темой, телефонное мошенничество обросло массой страшилок, пугалок и откровенных легенд о динозаврах.
Боитесь, что мошенник запишет ваше "Да" и образец голоса? Почему они никому не нужны и что делать, если вы всё же опасаетесь.
Комментарии
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Светлана Шушпанникова
какая то нудная статья,у меня сватью чуть не развели на деньги.когда голосом внучки ей сообщили в Мордовию .что ей срочно нужны деньги и что её смутило,так то что она.якобы она, назвала её бабулей(????),а она называет меня так,а не её,хорошо что она срочно перезвонила нам,так что вы ооооочень ошибаетесь,насмехаясь над мошенниками
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8 час.
Александр Иноземцев
"...и что её смутило,так то что она.якобы она, назвала её бабулей(????),а она называет меня так,а не её". ================================================= Именно об этом и говорится в обсуждаемой статье (дословно): "Причём, наличие образца вашего голоса вероятность обмана повышает, конечно, но не до 100%, гораздо важнее "ПОДРОБНОСТИ ОТНОШЕНИЙ", которые мошеннику придётся так же изучить заранее". --- В Вашем примере... мошенник ПРОКОЛОЛСЯ на "...бабуле" 😉
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3 час.
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