Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Боитесь, что мошенник запишет ваше "Да" и образец голоса? Почему они никому не нужны и что делать, если вы всё же опасаетесь.

Боитесь, что мошенник запишет ваше "Да" и образец голоса? Почему они никому не нужны и что делать, если вы всё же опасаетесь.

Как обычно бывает с громкой темой, телефонное мошенничество обросло массой страшилок, пугалок и откровенных легенд о динозаврах.

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Комментарии
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Светлана Шушпанникова
какая   то  нудная  статья,у  меня  сватью чуть не  развели  на  деньги.когда   голосом  внучки   ей   сообщили  в  Мордовию .что  ей  срочно  нужны  деньги  и  что  её  смутило,так  то что  она.якобы  она,  назвала  её  бабулей(????),а  она  называет  меня  так,а  не   её,хорошо  что  она  срочно  перезвонила  нам,так  что  вы  ооооочень  ошибаетесь,насмехаясь  над  мошенниками
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8 час.
Александр Иноземцев
&quot;...и что её смутило,так то что она.якобы она, назвала её бабулей(????),а она называет меня так,а не её&quot;. ================================================= Именно об этом и говорится в обсуждаемой статье (дословно): &quot;Причём, наличие образца вашего голоса вероятность обмана повышает, конечно, но не до 100%, гораздо важнее &quot;ПОДРОБНОСТИ ОТНОШЕНИЙ&quot;, которые мошеннику придётся так же изучить заранее&quot;. --- В Вашем примере... мошенник ПРОКОЛОЛСЯ на &quot;...бабуле&quot; 😉
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3 час.

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