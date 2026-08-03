Политика как он...
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Политика как она есть

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В Британии депутат высмеяла Францию за отказ бороться с мигрантами

В Британии депутат высмеяла Францию за отказ бороться с мигрантами

Депутат Палаты общин от оппозиционной партии Reform UK Сара Почин, обсуждая несогласие Франции с британским предложением использовать военные корабли для перехвата нелегальных мигрантов в Ла-Манше, иронично напомнила о быстрой капитуляции Парижа перед нацистской Германией в 1940 году.

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