Красный Cadillac Deville 1965 года выпуска привлёк внимание жителей Самары, а в соцсетях обсуждают его возможную стоимость, которая на онлайн-площадках достигает 12 млн рублей.
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