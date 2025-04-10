В Госдепе США призвали Россию освободить осужденного за наемничество американца

Государственный департамент США призвал Россию освободить американского наемника Стефана Хаббарда, которого суд приговорил к тюремному заключению за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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