Полицейские под Новосибирском «рассекретили» у гастарбайтеров 14 закладок с героином

В Новосибирской области транспортная полиция раскрыла 14 эпизодов покушения на сбыт героина. Граждане азиатского государства прятали тяжелый наркотик в закладках возле железной дороги на станции Барабинск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии