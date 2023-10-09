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Полицейские под Новосибирском «рассекретили» у гастарбайтеров 14 закладок с героином

Полицейские под Новосибирском «рассекретили» у гастарбайтеров 14 закладок с героином

В Новосибирской области транспортная полиция раскрыла 14 эпизодов покушения на сбыт героина. Граждане азиатского государства прятали тяжелый наркотик в закладках возле железной дороги на станции Барабинск.

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