Президент Польши высказался об отправке войск на Украину

Президент Польши Анджей Дуда поддержал скептицизм премьер-министра страны Дональда Туска по поводу отправки войск на Украину в составе западных сил, развернутых для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения.
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