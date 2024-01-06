В Рождество в Крыму проведут паломничество по землям княжества Феодоро

В воскресенье, 7 января, православные христиане отметят Рождество Христово. Как сообщает официальный турпортал Крыма "Travel Crimea", в этот день Крымская митрополия приглашает верующих на экскурсию по историческим и культурным памятникам средневекового княжества Феодоро, которое существовало в XIV-XV веках на юго-западе полуострова.
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