Xiaomi запатентовала технологию распознавания отпечатков пальцев в любой части экрана

Хотя встроенные в дисплей системы распознавания отпечатков пальцев уже активно используются в Android-смартфонах как минимум с 2018 года, в последнее время технология не сильно развивалась, но теперь Xiaomi не представила собственное решение.
Хотя встроенные в дисплей системы распознавания отпечатков пальцев уже активно используются в Android-смартфонах как минимум с 2018 года, в последнее время технология не сильно развивалась, но теперь Xiaomi не представила собственное решение.
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