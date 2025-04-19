РФС пожизненно дисквалифицировал двух футболистов за договорный матч

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пожизненно дисквалифицировал экс-игроков «Коломны» вратаря Никиту Мерзлюка и защитника Кадыргали Симбаева за организацию договорного матча.
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