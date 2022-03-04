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«Барселона» подписала 18-летнего хавбека «Расинга» Торре. Он присоединится к «Барсе Б» летом, отступные – 100 млн евро

«Барселона» согласовала трансфер 18-летнего атакующего хавбека «Расинга» Пабло Торре. Этот сезон молодой полузащитник доиграет в своем нынешнем клубе, а летом присоединится к сине-гранатовым.

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