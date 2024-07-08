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Песков поддержал идею Турции по "платформе мира" для урегулирования на Украине

Песков поддержал идею Турции по "платформе мира" для урегулирования на Украине

ТАСС/Дмитрий Ягодкин Москва поддержала инициативу МИД Турции по созданию "мирной платформы" для расширения усилий по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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