НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

48 подписчиков

Иран делает ставку на переговоры с Турцией на фоне успехов подконтрольных ей боевиков в Сирии

Иран делает ставку на переговоры с Турцией на фоне успехов подконтрольных ей боевиков в Сирии

Основные успехи ХТШ (*запрещенная в РФ террористическая организация) после создания САА фронта на юге, в районе Хамы, связаны с продвижением во всех направлениях от ранее взятого Алеппо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх