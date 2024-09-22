Минздрав Газы: из-за действий ЦАХАЛ погибли 41,4 тысячи палестинцев

В результате действий армии Израиля в секторе Газа погибли более 41,4 тысячи человек. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье, 22 сентября, в Министерстве здравоохранения палестинского анклава.
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