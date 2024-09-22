Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 924 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Только полная капитуляция и второй ,пубшиычнй,выездной  Нюрнбергский процесс на земле Украины. Как раньше Советы суди...Зеленский: посыл ...
  • федор
    Жалкое ублюдочное существо и секретутка. Этому норвежскому скоту ещё воздастся, очки по разным карманам как минимум р...Сенатор Карасин н...
  • Владимир Моргунов
    Задолго до Шредера, об этом говорил тоже немец-БИСМАРК..МОЖНО БЫСТРО НАЧАТЬ ВОЙНУ, ПУТЬ К ПОБЕДЕ БУДЕТ УСЕЯН ТЕЛАМИ П...Шредер посоветова...

Минздрав Газы: из-за действий ЦАХАЛ погибли 41,4 тысячи палестинцев

Минздрав Газы: из-за действий ЦАХАЛ погибли 41,4 тысячи палестинцев

В результате действий армии Израиля в секторе Газа погибли более 41,4 тысячи человек. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье, 22 сентября, в Министерстве здравоохранения палестинского анклава.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх