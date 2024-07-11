Средний конкурс в СПбГУП на бюджет составил 41 человек на место

Самая востребованная специальность – реклама и связи с общественностью Средний конкурс в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП) на бюджет по всем специальностям на 10 июля составил 41 человек на место.
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